Американка обнаружила в своей спальне люк в бомбоубежище

Дженнифер Литтл из Калифорнии обнаружила в своей спальной комнате люк, ведущий в заброшенное бомбоубежище.

Американка наткнулась на него, когда перемещала мебель по дому. Она попросила спуститься внутрь своего мужа. Так, под комнатой обнаружили двухъярусные кровати, писсуар и полки с продовольственными запасами. Об этом сообщает Daily Star.

Первоначально женщина подумала, что помещение было построено во времена Второй мировой войны. Однако потом выяснилось, что сам дом был основан в 1951 году, следовательно, убежище предназначалось для защиты жителей дома от атомных бомб. По словам Дженнифер, Калифорния считалась наименее защищенным участком в США, поэтому такие бункеры в домах середины XX века - обычная практика.