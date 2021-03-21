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Американка обнаружила в своей спальне люк в бомбоубежище

Алена Миронова
08:03 21.03.2021
Под комнатой обнаружили двухъярусные кровати, писсуар и полки с продовольственными запасами.
Американка обнаружила в своей спальне люк в бомбоубежище
© Фото: kitty_girl_california, Youtube
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Дженнифер Литтл из Калифорнии обнаружила в своей спальной комнате люк, ведущий в заброшенное бомбоубежище. 

Американка наткнулась на него, когда перемещала мебель по дому. Она попросила спуститься внутрь своего мужа. Так, под комнатой обнаружили двухъярусные кровати, писсуар и полки с продовольственными запасами. Об этом сообщает Daily Star.

Первоначально женщина подумала, что помещение было построено во времена Второй мировой войны. Однако потом выяснилось, что сам дом был основан в 1951 году, следовательно, убежище предназначалось для защиты жителей дома от атомных бомб. По словам Дженнифер, Калифорния считалась наименее защищенным участком в США, поэтому такие бункеры в домах середины XX века - обычная практика.

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