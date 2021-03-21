Укус агрессивного хомяка по кличке Сталин спас женщине жизнь

Маленький грызун, любящий кусать людей, случайным образом спас жизнь своей хозяйке. Благодаря недружелюбному характеру питомца 43-летняя Андреа Лэнг узнала о наличии у себя смертельно опасного заболевания.

Когда женщина чистила клетку, хомяк по кличке Сталин вцепился ей в большой палец руки. Через некоторое время укушенный палец опух, что вынудило Лэнг обратиться за помощью врачей. После лечения антибиотиками на травмированной руке появились синяки.

Хозяйку хомяка доставили в больницу, где ей диагностировали опасно высокое содержание белков свертывания в крови, которое может приводить к образованию смертельных тромбов.

«Я очень благодарна, что меня укусил хомяк. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала о своем опасном заболевании крови», - поделилась Лэнг с Daily Star.

Теперь женщина называет домашнего любимца доктором Сталиным и общается с ним аккуратнее и в перчатках.