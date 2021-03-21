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Тревел-блогер раскрыла секрет идеального дешевого путешествия

Светлана Головина
05:53 21.03.2021
Для организации пляжного отдыха дешевле будет воспользоваться полноценным туром, а посещение города или страны на 2‒3 дня лучше организовать самому.
Тревел-блогер раскрыла секрет идеального дешевого путешествия
© Фото: pixabay.com
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Тревел-блогер Анна Сатурова рассказала о возможностях сэкономить на всех этапах при планировании путешествия. В первую очередь, серьезно нужно подойти к выбору средств передвижения и билетов.

Если путешествие подразумевает авиаперелет, то лучше пользоваться лоукостерами и следить за нормами провоза багажа. Также необходимо мониторить цены на билеты, так как разница между рейсами различных авиакомпаний очень значительна.

«Многие покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги. Обычно я путешествую с одним рюкзаком стандартного размера, он спокойно умещается по габаритам в указанные требования», - пояснила Сатурова радио Sputnik.

При выборе места проживания эксперт советует остановиться в хостеле или снять апартаменты, или комнату через сайты-агрегаторы по поиску жилья. Перед бронированием обязательно нужно ознакомиться с оценками и отзывами предыдущих постояльцев.

Также можно уменьшить траты на еду и передвижения. Если снимать полноценную квартиру с кухней, то можно купить продукты и готовить завтраки. Чтобы сэкономить деньги на такси, лучше заранее скачать карты и изучить движение общественного транспорта.

Сатурова отметила, что для организации пляжного отдыха дешевле будет воспользоваться полноценным туром, а посещение города или страны на 2‒3 дня проще организовать самому.

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