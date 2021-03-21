Заводите будильники: ранние завтраки оказались средством профилактики диабета

Самым лучшим временем для завтрака являются ранние часы до 08.30. Об этом рассказали ученые из Северо-Западного университета в Чикаго. Специалисты сделали вывод, что такой режим питания способен снизить опасность развития диабета II типа.

В исследовании поучаствовали 10 575 человек, разделенных на две группы в зависимости от «правильности» времени завтрака. Те испытуемые, кто в первый раз за день садился за стол до 08.30, продемонстрировали меньшую склонность к снижению чувствительности клеток организма к инсулину. Также у таких пациентов наблюдается более низкий уровень сахара в крови.

Важно отметить, что влияние на здоровье почти никак не менялось в зависимости от того, как много времени проходило между первым и последним приемом пищи. Об этом пишет «360» со ссылкой на данные исследования.

Ранее эндокринолог указала, каким образом можно предотвратить возникновение диабета. По словам медика, следует сохранять вес в пределах нормы и, если он все же отклоняется, - минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу.