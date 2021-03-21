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Заводите будильники: ранние завтраки оказались средством профилактики диабета

Анна Берестовая
05:42 21.03.2021
Время между первым и последним приемом пищи при этом почти не отражается на здоровье людей.
Заводите будильники: ранние завтраки оказались средством профилактики диабета
© Фото: pixabay.com
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Самым лучшим временем для завтрака являются ранние часы до 08.30. Об этом рассказали ученые из Северо-Западного университета в Чикаго. Специалисты сделали вывод, что такой режим питания способен снизить опасность развития диабета II типа.

В исследовании поучаствовали 10 575 человек, разделенных на две группы в зависимости от «правильности» времени завтрака. Те испытуемые, кто в первый раз за день садился за стол до 08.30, продемонстрировали меньшую склонность к снижению чувствительности клеток организма к инсулину. Также у таких пациентов наблюдается более низкий уровень сахара в крови.

Важно отметить, что влияние на здоровье почти никак не менялось в зависимости от того, как  много времени проходило между первым и последним приемом пищи. Об этом пишет «360» со ссылкой на данные исследования.

Ранее эндокринолог указала, каким образом можно предотвратить возникновение диабета. По словам медика, следует сохранять вес в пределах нормы и, если он все же отклоняется, - минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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