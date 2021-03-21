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В США напечатают целый район города на 3D-принтере

Анна Берестовая
04:58 21.03.2021
Сверхсовременный район будет состоять из 15 домов с участками и бассейнами.
В США напечатают целый район города на 3D-принтере
© Фото: Mighty Buildings YouTube
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В Соединенных Штатах посреди калифорнийской долины Коачелла в скором времени будет отстроен целый квартал, созданный на 3D-принтере. До этого пустой земельный участок, согласно плану, обрастет 15 домами из экологически чистых материалов.

Этот проект, по словам создателей, станет первым в своем роде осуществлением видения суперсовременного строительства городов будущего. Реализовать задумку собирается альянс двух американских компаний.

Уже сейчас на складе одной из них находятся напечатанные с использованием огромных аппаратов здания, по размерам напоминающие небольшие гаражи. Материал, используемый для их создания, быстро затвердевает, благодаря чему конструкция может дополняться другими деталями.

Подобные технологии, по мнению авторов материала, являются настоящим прорывом в строительной отрасли и позволяют сэкономить огромное количество времени, возводя постройки за ночь, пока сотрудники фирмы спят. В компании признались, что большие ограничения на них налагает даже не сама печать, очень развитая сегодня, а проблема транспорта домов до места назначения. Об этом пишет The Gurdian.

Почти все дома нового района будут состоять из трех спален, гостиной и двух ванных комнат с современной архитектурой. У каждого здания будет свой бассейн на заднем дворе, а также, при желании и доплате, кабинки для переодевания, джакузи и так далее. Стоить базовая модель жилья будет 595 000 долларов.

Ранее работу «оператор 3D-принтера» включили в список самых востребованных профессий нового десятилетия. Именно за подобными вакансиями и сферами работы, которые сейчас звучат слегка отдаленно и фантастично, как считают многие специалисты, стоит будущее.

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