Весна атакует: врач рассказал о влиянии сезонных циклов на здоровье

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Семен Рапопорт рассказал «Звезде», как сезонные циклы влияют на здоровье и активность различных систем организма. По его словам, весенний сезон начинается, как ни удивительно, с середины февраля и идет до середины мая.

В это время в пищеварительной системе увеличивается активность сокоотделения, то есть выделения желудочного сока, что делает весну опасной для язвенников.

«Это одно из четких проявлений сезонного обострения заболевания», - обозначил медик.

Кроме того, весной повышается артериальное давление, частота пульса и человек в целом становится активнее. Из-за этого его потребность в ресурсах возрастает.

Рапопорт указал, что в связи с подобными сезонными изменениями людям необходимо следить за здоровьем, обращая внимание на индивидуальные особенности организма и «болевые точки». И уже с опорой на эти особенности обследоваться у медицинских специалистов.