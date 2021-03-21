Посол РФ: отношения России и Великобритании в политической области «практически мертвы»
Андрей Келин отметил, что Лондон придерживается «враждебного курса» в отношении российской стороны.
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В политической области сотрудничество России и Великобритании практически уничтожено. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире радиостанции LBC.
При этом, в сфере экономики и культуры, по его словам, сотрудничество успешно продолжается.
«Что же касается политической области, то они (отношения, - прим.ред) практически мертвы», - сказал Келин.
Посол акцентировал, что Соединенное Королевство придерживается «враждебного курса» в отношении российской стороны. Однако Россия этого никак не приемлет.