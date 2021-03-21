Перечислены шесть продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете

Китайский эксперт назвал несколько видов продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете, поскольку они могут навредить здоровью. В перечне оказались: мясной фарш, курица-гриль, замороженная рыба, соленья, нарезанные фрукты и готовые наборы специй.

По его словам, готовый мясной фарш может быть изготовлен из просроченного продукта или остатков с большим количеством жира. Чтобы быть уверенным в безопасности фарша, лучше сделать его самостоятельно, купив свежее мясо.

С жареной курицей-гриль может произойти подобная ситуация, так как сделать аппетитной ее можно из просроченной охлажденной курицы этого же магазина.

«Опасно приобретать охлажденную рыбу, поскольку продукт часто залеживается и на него делают большую скидку. Эксперты советуют покупать свежую рыбу на рынке», - написал он в мессенджере WeChat.

Из-за особенностей хранения в засоленные овощи и нарезанные фрукты могут попасть бактерии. Также в контейнеры могут упаковать уже несвежий продукт для его скорейшей реализации. С подобной ситуацией можно столкнуться и при покупке специй, обнаружив, например, высохший чеснок или перец с гнильцой.