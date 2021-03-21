Огонь над водой: кадры учебного боя истребителей Су-30СМ над поверхностью Ладожского озера
Экипаже также выполнили элементы сложного пилотажа на высоте до восьми тысяч метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Курские летчики многоцелевых истребителей поколения «4++» Су-30СМ Западного военного округа выполнили практические пуски ракет на полигоне Ладога в Карелии. Экипажи истребителей уничтожили воздушных целей, применив авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего боя.
В рамках практической части учения молодые летчики отработали приемы ведения наступательного и оборонительного воздушного боя, а также выполнили элементы сложного пилотажа на высоте до 8 тысяч метров над водной поверхностью Ладожского озера.
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