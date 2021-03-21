Армия Огонь над водой: кадры учебного боя истребителей Су-30СМ над поверхностью Ладожского озера Анна Касаткина Экипаже также выполнили элементы сложного пилотажа на высоте до восьми тысяч метров. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Курские летчики многоцелевых истребителей поколения «4++» Су-30СМ Западного военного округа выполнили практические пуски ракет на полигоне Ладога в Карелии. Экипажи истребителей уничтожили воздушных целей, применив авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего боя. В рамках практической части учения молодые летчики отработали приемы ведения наступательного и оборонительного воздушного боя, а также выполнили элементы сложного пилотажа на высоте до 8 тысяч метров над водной поверхностью Ладожского озера. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Летные тактические учения проходили как в светлое, так и темное время суток. Всего было выполнено более 15 пусков ракет, задействовано 10 летательных аппаратов и около 100 военнослужащих. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика