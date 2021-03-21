Эксперт назвал биохимическую причину частых ссор в семье

Эндокринолог Ольга Деревянко рассказала, что частые ссоры в семье могут быть признаком нарушения работы эндокринной системы.

«Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье», - объяснила Деревянко.

Тиреотоксикоз - процесс, вызванный избытком тиреоидных гормонов в организме. Чаще всего это встречается у женщин, но может наблюдаться и у мужчин в возрасте. От гормонов напрямую зависит эмоциональный фон человека.

В заключение эксперт добавила, что подобные проблемы решаются с помощью медицинского вмешательства, сообщает «Говорит Москва».