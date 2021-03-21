Игра в государство: что происходит на Украине после семи лет возвращения Крыма в РФ

Очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией украинские радикалы отмечают с размахом - осадой здания представительства ОБСЕ в Киеве. Листовки с портретами российских посольских работников, оскорбительные подписи, разрушения автомобилей дипмиссии - и никто не знает, будут ли это расследовать. Ведь то, что сделали провокаторы укладывается во вполне себе официальную политическую линию, которую проводит Киев. Президент Зеленский уже заявляет, что у него готова стратегия по возвращению Крыма.

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова», - заявил украинский президент.

У Зеленского в его стратегическом плане сразу 8 направлений: права человека, правовая и экономическая защита, новая политическая стратегия от экономики до культуры, и главное - информационная политика и международное партнерство. Все это часть огромного проекта «Крымская платформа», основная цель которой - противодействие России.

«Механизм, который позволит устранять любые пробелы в этом системном режиме давления на государство-агрессор. Потому что только последовательным системным давлением мы выдавим Россию из Крыма», - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Главное оружие влияния - воздушные шарики. Они отправляются в сторону Симферополя - видимо, осуществлять «системное давление». И это все, что на сегодняшний день остается украинской власти – либо устраивать провокации около российского посольства, либо запускать шарики.

«Что касается так называемой "Крымской платформы" - это политическая профанация, крымский поезд давным-давно покинул Украину, им надо посмотреть на украинскую платформу, которая сейчас очень зыбкая. Она вибрирует под ногами украинской власти», - считает сенатор Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.

Но сбрасывать со счетов украинское руководство пока рано. В Киеве уже решили - заграница им поможет. И даже придумали, как. Украинский посол в Германии Андрей Мельник на полном серьезе заявил, что у немцев перед его страной остался моральный долг еще за нацистскую оккупацию. И надо бы отработать.

«Конечно же у Германии нет никакой ответственности перед Украиной. Украина уже немного поднадоела Европе из-за этой своей непредсказуемости, из-за агрессивного поведения в отношении России и из-за того, что постоянно клянчит деньги, которых уже у самих европейцев не так уж много, чтобы всем подряд раздавать», - считает глава движения российских немцев за партию «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Больше всего это похоже на раздвоение государственной политики. И это характерно для современной Украины. Партия «Слуга народа» приняла новую доктрину. Обещали страну мечты, без преследований по идеологическим взглядам и без языковых ограничений. Но при этом Зеленский - один из основателей – закрывает оппозиционные каналы и запрещает русскоязычные школы. И в очередной раз публично грозит своим оппонентам.

«Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями», - заявил Зеленский.

По мысли Зеленского, государству угрожают люди, которые хотели бы разговаривать на родном языке или пытаются высказывать свое мнение. Так что происходит с президентом Украины, а заодно и с ее главной политической силой?

«Имитация бурной деятельности. Когда президент играет в президента, партия играет в партию, все вместе они пытаются показать ,что они играют в государственное управление. Очень сложно себя убедить в том, что все это серьезно. И это ключевая проблема, доктрины и слуг народа», - рассказал политолог Юрий Романенко.

На юго-востоке, в направлении Донецка и Луганска, все выглядит намного серьезнее. Кажется, Зеленский решил, что от политического краха его спасет маленькая победоносная война. На этой неделе ВСУ приведены в состояние полной боевой готовности. По сути для начала полномасштабного вооруженного конфликта достаточно одного короткого приказа. Киев наращивает ударный кулак, а генштаб хвастается новыми технологиями и ударными беспилотниками.

И последнее подтверждение тому, что Киев готов к полномасштабному наступлению - выход из договоренностей, которые хотя бы формально сдерживали начало боевых действий. На последней видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандской четверки» представитель Украины фактически отказался от безусловного соблюдения режима прекращения огня. Так что пока Зеленский идет след в след по стопам бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В 2014 году по его приказу ВСУ атаковали позиции ополченцев на Донбасе. Итог – котлы и угроза разгрома украинской армии. И, как это обычно у Киева бывает, виновата во всем Россия. Хотя наша страна не является стороной конфликта.