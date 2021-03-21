Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке в Сети

Рост числа подтвержденных случаев хищения персональных данных и данных платежных карт по сравнению с прошлым годом составил 20%. Согласно данным Центробанка России за 2020 год, объем мошеннических операций в стране вырос на 32% - до 2,5 миллиарда рублей, из которых на интернет-платежи - 1,2 миллиарда.

Наиболее востребованным у злоумышленников является фишинг. Для этого мошенники создают копию интерфейса сайта, где в адресной строке заменяют символы на похожие, из-за чего не каждый замечает едва заметные изменения и попадает в ловушку. При введении на таком сайте персональных данных и информации о пластиковой карте они могут быть украдены.

«Обязательно нужно обратить внимание на наличие SSL-сертификата (Secure Sockets Layer, - прим.ред), который защищает передачу данных между браузером клиента и сайтом, а точнее - сервером, где сайт размещен. Большинство современных браузеров показывают протокол в адресной строке справа в виде небольшого закрытого замка. Если его нет или он открыт, то SSL не подключен. В таком случае оставлять любую личную информацию на странице небезопасно», - цитируют «Известия» инженера по безопасности хостинг-провайдера и регистратора доменов Артема Мышенкова.

При покупке в онлайн-магазине в первую очередь нужно убедиться в добросовестности продавца и делать покупки на проверенных сервисах. При этом, для оплаты товаров нужно использовать виртуальные карты с небольшим лимитом.