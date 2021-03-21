Огонь артиллерии: минометчики ЦВО уничтожили базу "противника" под Самарой в рамках подготовки к АрМИ-2021

В Самарской области минометчики 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа из 122-мм артиллерийских орудий «Сани», гранатометов и автоматов уничтожили базу условного противника.

Практические действия отрабатывали в Рощинском полигоне в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр-2021 «Мастера артиллерийского огня».

Расчеты минометов «Сани» выполнили боевые стрельбы осколочно-фугасными снарядами по целям на расстояниях от 800 до 1200 м. Оставшиеся силы условного противника были уничтожены из гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.

По стрельбе из минометов на выполнение нормативов отводилось по две минуты. Всего в практических действиях приняли участие более 40 расчетов.

Также военнослужащие выполнили на оценку нормативы по совершению марша, подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректировке огня, организации связи между расчетами.