Огонь артиллерии: минометчики ЦВО уничтожили базу "противника" под Самарой в рамках подготовки к АрМИ-2021
В Самарской области минометчики 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа из 122-мм артиллерийских орудий «Сани», гранатометов и автоматов уничтожили базу условного противника.
Практические действия отрабатывали в Рощинском полигоне в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр-2021 «Мастера артиллерийского огня».
Расчеты минометов «Сани» выполнили боевые стрельбы осколочно-фугасными снарядами по целям на расстояниях от 800 до 1200 м. Оставшиеся силы условного противника были уничтожены из гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.
По стрельбе из минометов на выполнение нормативов отводилось по две минуты. Всего в практических действиях приняли участие более 40 расчетов.
Также военнослужащие выполнили на оценку нормативы по совершению марша, подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректировке огня, организации связи между расчетами.