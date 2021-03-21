В Дагестане из-за схода лавины заблокированы девять дорог
В результате происшествия жертв, пострадавших и разрушений нет.
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В Рутульском районе Дагестана из-за схода лавины заблокирован доступ к девяти населенным пунктам. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур – всего 779 домов, в которых проживают 3 899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате происшествия жертв, пострадавших и разрушений нет. Расчистка дорог планируется 22 марта в 8.00.