В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно провести майские праздники

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как провести майские праздники, чтобы не заразиться COVID-19.

«Рекомендация остается такой же: чем меньше контактов, тем меньше вероятность распространения вируса. Исходя из этого надо и планировать времяпровождение», - сказал Покровский в эфире «Говорит Москва».

Покровский подчеркнул, что лучше провести праздники вместе с семьей на природе, например, в лесу. Если проводить время в большой компании, то риск заболеть вирусом будет высок.

В заключение эксперт добавил, на праздниках повысится вероятность заражения COVID-19, если будет плохая погода и люди будут собираться в закрытых помещениях.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, будут действовать в России до тех пор, пока не будет вакцинировано 60% населения. Голикова уточнила, что для формирования коллективного иммунитета прививку должны сделать около 68,8 миллионов россиян, без учета детей до 18 лет и переболевших коронавирусом граждан.