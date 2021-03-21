Глава МИД в Венгрии заявил о нападках на власть из-за «Спутника V»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что после решения одобрить использование российской вакцины «Спутник V» начались нападки на правительство.

Он отметил, что постановление было принято после изучения и проверки на местах производства вакцины «Спутник V».

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?"», - поделился министр.

Он также добавил, что власть была подвержена критика из-за того, что «обратили свой взор на Восток, когда надо смотреть только на Запад», передает RT.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, заняла второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов.