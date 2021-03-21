Португальский вратарь забил гол ударом через все поле

Вратарь португальского футбольного клуба «Варзим» в ходе матча с «Мафру» отметился уникальным достижением. Рикарду Нунеш выбил мяч из штрафной с такой силой, что тот перелетел через все поле и попал в ворота команды соперника. Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте Canal 11.

Aproveita porque não vês disto todos os dias! 🤯 Ricardo Nunes marcou de 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 pelo Varzim!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/95mPGophFL — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021

В итоге судья засчитал гол. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Варзима».

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил свой рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти. Голкипер во время матча с «Зенитом» отбил удар нападающего Артема Дзюбы с 11-метровой отметки, доведя свое личное достижение до 20 мячей.