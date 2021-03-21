Британцев будут штрафовать за незакрытые мусорные баки

Власти британского города Дарлингтон заявили о том, что жители, переместившие мусорные баки или не закрывшие на них крышки, могут быть оштрафованы на 1000 фунтов. Им будет прислано соответствующее уведомление. Решение вызвало у населения недовольство.

«Заявления вызвали у законопослушных жителей недоумение и гнев. Подавляющее большинство соблюдает правила. Но жители боятся, что их могут оштрафовать за то, что они сделали случайно», - рассказала изданию Express Синди Хьюз.

Издание отметило, что для соблюдения распоряжения на территории города будут установлены скрытые камеры, а улицы будут патрулировать добровольцы. В городском совете подчеркнули, что уведомления носят исключительно «предупреждающий» характер.