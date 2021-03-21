Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британцев будут штрафовать за незакрытые мусорные баки

Алексей Курильченко
18:45 21.03.2021
Для наблюдения за состоянием мусорных баков в городе Дарлингтон будут установлены скрытые камеры.
Британцев будут штрафовать за незакрытые мусорные баки
© Фото: Mark Makela, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Власти британского города Дарлингтон заявили о том, что жители, переместившие мусорные баки или не закрывшие на них крышки, могут быть оштрафованы на 1000 фунтов. Им будет прислано соответствующее уведомление. Решение вызвало у населения недовольство.

«Заявления вызвали у законопослушных жителей недоумение и гнев. Подавляющее большинство соблюдает правила. Но жители боятся, что их могут оштрафовать за то, что они сделали случайно», - рассказала изданию Express Синди Хьюз.

Издание отметило, что для соблюдения распоряжения на территории города будут установлены скрытые камеры, а улицы будут патрулировать добровольцы. В городском совете подчеркнули, что уведомления носят исключительно «предупреждающий» характер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:53 В стране и мире
Видео
Шойгу показал Путину свою мастерскую по изготовлению поделок из древесины в Сибири
17:33 В стране и мире
Видео
«Слоны сошли с ума»: в казанском цирке во время номера над животными потеряли контроль
17:00 В стране и мире
К Земле приближается астероид
15:46 В стране и мире
Видео
Дом задержанного губернатора Пензенской области сняли на видео
15:18 В стране и мире
Врач назвал процент людей, у которых не вырабатываются антитела
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу показал Путину свою мастерскую по изготовлению поделок из древесины в Сибири
Перечислены шесть продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете
Мясников рассказал, от каких продуктов болеют раком
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
На месте раскопок некрополя в Красноярске найдено загадочное захоронение горбуньи
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.