Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону
Российский спортсмен отсутствует в списке участников гонки.
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Российский биатлонист Александр Логинов не будет выступать в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира.
Соревнования пройдут в шведском Эстерсунде. Российский спортсмен отсутствует в списке участников гонки, который опубликовали на сайте Международного союза биатлонистов.
От России выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
Начала гонки намечено на 19.15 по московскому времени.
Ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на чемпионате мира. Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место.