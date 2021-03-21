Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов не будет выступать в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира.

Соревнования пройдут в шведском Эстерсунде. Российский спортсмен отсутствует в списке участников гонки, который опубликовали на сайте Международного союза биатлонистов.

От России выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

Начала гонки намечено на 19.15 по московскому времени.

Ранее российские биатлонисты завоевали первую медаль на чемпионате мира. Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место.