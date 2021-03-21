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К Земле приближается астероид

Кира Карон
17:00 21.03.2021
Небесное тело было найдено в 2001 году. Приближение астероида позволит исследователям получить более точные данные о его размере, поверхности и составе.
К Земле приближается астероид
© Фото: NASA, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Небесное тело 2001 FO32 пролетит мимо Земли 21 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

Диаметр астероида, предположительно, составляет от 440 до 680 метров. Небесное тело приблизится к Земле на расстояние в два миллиона километров. Оно относится к категории «потенциально опасных».

Ранее ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал, почему астероид FO32 в 2021 году не несет никакой опасности. Специалист заверил, что на расстоянии примерно в два миллиона километров, на котором окажется космический камень во время максимального сближения с Землей, летает множество астероидов. Скорость 2001 FO32 также не несет в себе никакой угрозы, считает Гончаров.

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