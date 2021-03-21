К Земле приближается астероид

Небесное тело 2001 FO32 пролетит мимо Земли 21 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

Диаметр астероида, предположительно, составляет от 440 до 680 метров. Небесное тело приблизится к Земле на расстояние в два миллиона километров. Оно относится к категории «потенциально опасных».

Ранее ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал, почему астероид FO32 в 2021 году не несет никакой опасности. Специалист заверил, что на расстоянии примерно в два миллиона километров, на котором окажется космический камень во время максимального сближения с Землей, летает множество астероидов. Скорость 2001 FO32 также не несет в себе никакой угрозы, считает Гончаров.