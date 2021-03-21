В Бельгии на сотрудника зоопарка напала панда

Смотрителем зоопарка является опытный сотрудник, который знаком с правилами техники безопасности, но в один из дней что-то пошло не так.

Тиан Бао по неизвестной причине оказалась в одном коридоре со смотрителем. Увидев сотрудника зоопарка, она совершила атаку и нанесла травмы. Наблюдавшие за происшествием другие сотрудники и посетители успели вмешаться и спасти пострадавшего.

В результате смотритель получил небольшие травмы. После нападения его отправили в медицинское учреждение.

В зоопарке заявили, что будут расследовать инцидент и вероятное нарушение техники безопасности. Дело в том, что, по правилам, сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами по достижении ими двухлетнего возраста и веса в 70 кг. Большие панды - одиночные животные, которые не терпят «вторжения» на свою территорию.