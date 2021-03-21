«Полевая кухня-2021»: в армии ЗВО выбрали лучших военных поваров

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Военнослужащие соревновались в развертывании и приготовлении полноценного обеда на современных полевых кухнях КП-30, обеспечении личного состава горячим и вкусным питанием, выпекании буханок хлеба определенной массы на передвижных печах ПП-40 и полевых хлебопекарных блоках ПХБ-0,4.

Главным критерием оценки было качество испеченного хлеба и приготовленных блюд, которые эксперты оценили на презентации готового блюда. Особое внимание уделили консистенции, цвету, вкусу и запаху еды.