«Полевая кухня-2021»: в армии ЗВО выбрали лучших военных поваров
В Воронежской области прошел заключительный этап конкурса поваров и пекарей.
© Фото: Минобороны РФ
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«Полевая кухня-2021»: в армии ЗВО выбрали лучших военных поваров
В Воронежской области прошел заключительный этап конкурса поваров и пекарей.
© Фото: Минобороны РФ
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