В Тольятти дети потушили льдиной вечный огонь: видео
Трое подростков бросили кусок льда в мемориал и скрылись.
© Видео: ВКонтакте, ТИПИЧНЫЙ ТОЛЬЯТТИ © Фото: ВКонтакте, ТИПИЧНЫЙ ТОЛЬЯТТИ
В Тольятти трое неизвестных подростков потушили вечный огонь в Парке Победы. Акт вандализма попал на запись камеры видеонаблюдения. Из-за неудачного расположения камеры лица подростков оказались скрыты за монументом.
На кадрах видно, как один из подростков берет кусок льда и бросает его в пламя, после чего оно гаснет. Подростки незамедлительно скрылись с места.
По данным местного издания 63.ru, в полицию поступило заявление о проверке инцидента. В школы города направлены ориентировки.