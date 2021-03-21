В Тольятти дети потушили льдиной вечный огонь: видео

В Тольятти трое неизвестных подростков потушили вечный огонь в Парке Победы. Акт вандализма попал на запись камеры видеонаблюдения. Из-за неудачного расположения камеры лица подростков оказались скрыты за монументом.

На кадрах видно, как один из подростков берет кусок льда и бросает его в пламя, после чего оно гаснет. Подростки незамедлительно скрылись с места.

По данным местного издания 63.ru, в полицию поступило заявление о проверке инцидента. В школы города направлены ориентировки.