Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
Отмечается, что в обратном направлении движение есть, но с увеличенными интервалами.
© Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена нет движения на участке от «Савеловской» до «Владыкино». Об этом информирует Департамент транспорта российской столицы.
По данным ведомства, сбой в работе магистрали произошел из-за человека на пути. Отмечается, что в обратном направлении движение есть, но с увеличенными интервалами.
Ранее стало известно, что в столичном метро к концу 2021 года внедрят оплату с помощью сканеров лица. Пассажир сможет «привязать» свое лицо к банковской карте одного из банков партнеров.