Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена нет движения на участке от «Савеловской» до «Владыкино». Об этом информирует Департамент транспорта российской столицы.

По данным ведомства, сбой в работе магистрали произошел из-за человека на пути. Отмечается, что в обратном направлении движение есть, но с увеличенными интервалами.

Ранее стало известно, что в столичном метро к концу 2021 года внедрят оплату с помощью сканеров лица. Пассажир сможет «привязать» свое лицо к банковской карте одного из банков партнеров.