Дом задержанного губернатора Пензенской области сняли на видео

У дома губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева ведут работу сотрудники правоохранительных органов.

У здания в момент съемки находились двое человек, одетых в форму МВД. Официальной информации об обысках не сообщается.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по делу о взяточничестве. Соглaсно дaнным следствия, с янвaря по сентябрь 2020 годa он получил взятки в виде денежных средств и иных ценностей нa сумму, превышaющую 31 миллион рублей.