Распространение COVID-19 в России замедлилось
На этой неделе число заразившихся снизилось более чем на 2%.
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В России замедляется распространения коронавирусной инфекции. На этой неделе число заразившихся в стране снизилось на 2.3% - 66 261 против 67 832 на прошлой неделе.
По данным оперaтивного штaба по борьбе с рaспрострaнением инфекции, снизилось и число людей, проходящих лечение от COVID-19. Оно уменьшилось на 10 945 человек. Общее число пациентов составляет 292 444 человека - минимальное значение с 16 октября.
Отмечается, что главными очагами эпидемии все еще остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в данный момент в России нет широкого распространения новых мутаций коронавируса, наблюдаются только единичные случаи.