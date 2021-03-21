Распространение COVID-19 в России замедлилось

В России замедляется распространения коронавирусной инфекции. На этой неделе число заразившихся в стране снизилось на 2.3% - 66 261 против 67 832 на прошлой неделе.

По данным оперaтивного штaба по борьбе с рaспрострaнением инфекции, снизилось и число людей, проходящих лечение от COVID-19. Оно уменьшилось на 10 945 человек. Общее число пациентов составляет 292 444 человека - минимальное значение с 16 октября.

Отмечается, что главными очагами эпидемии все еще остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в данный момент в России нет широкого распространения новых мутаций коронавируса, наблюдаются только единичные случаи.