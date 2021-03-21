В ЦБ рассказали, как вести себя при поступлении на карту средств от незнакомца

Мошенничество с ошибочными переводами средств на банковскую карту может повлечь за собой потерю денег, а также втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств.

Для того, чтобы заставить жертву вернуть денежные средства, мошенники порой даже угрожают уголовным преследованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк и представителей кредитных организаций.

Так, эксперты призывают не пытаться урегулировать эту ситуацию самостоятельно. Тратить полученные на карту денежные средства также не стоит.

«Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — заявил представитель одного из банков.

В ЦБ посоветовали соблюдать ряд правил в этой ситуации. Так, необходимо сообщить человеку, что вы не против возврата, однако для этого отправителю необходимо самостоятельно обратиться в свой банк с заявлением о совершении ошибочного перевода. А тот, кто получил эти денежные средства, должен позвонить в свой банк и, в свою очередь, сообщить о поступлении неизвестного перевода, после чего написать заявление на возврат ошибочно перечисленных денег.