Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦБ рассказали, как вести себя при поступлении на карту средств от незнакомца

Алена Миронова
14:33 21.03.2021
Рекомендуется не пытаться урегулировать эту ситуацию самостоятельно. Тратить полученные на карту денежные средства также не стоит.
В ЦБ рассказали, как вести себя при поступлении на карту средств от незнакомца
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Мошенничество с ошибочными переводами средств на банковскую карту может повлечь за собой потерю денег, а также втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств.

Для того, чтобы заставить жертву вернуть денежные средства, мошенники порой даже угрожают уголовным преследованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк и представителей кредитных организаций.

Так, эксперты призывают не пытаться урегулировать эту ситуацию самостоятельно. Тратить полученные на карту денежные средства также не стоит.

«Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — заявил представитель одного из банков.

В ЦБ посоветовали соблюдать ряд правил в этой ситуации. Так, необходимо сообщить человеку, что вы не против возврата, однако для этого отправителю необходимо самостоятельно обратиться в свой банк с заявлением о совершении ошибочного перевода. А тот, кто получил эти денежные средства, должен позвонить в свой банк и, в свою очередь, сообщить о поступлении неизвестного перевода, после чего написать заявление на возврат ошибочно перечисленных денег.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:53 В стране и мире
Видео
Шойгу показал Путину свою мастерскую по изготовлению поделок из древесины в Сибири
12:09 В стране и мире
Черногория разрешила въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V»
11:28 В стране и мире
Губернатор Пензенской области задержан по делу о взяточничестве
10:11 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры секретного советского канала черноморских подводников под Балаклавой
08:40 В стране и мире
В России изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу показал Путину свою мастерскую по изготовлению поделок из древесины в Сибири
Перечислены шесть продуктов, которые нельзя покупать в супермаркете
Мясников рассказал, от каких продуктов болеют раком
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
На месте раскопок некрополя в Красноярске найдено загадочное захоронение горбуньи
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.