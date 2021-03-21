Следственный комитет России опубликовал кадры обыска в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

На видео Белозерцев находится в окружении силовиков в кабинете, где производится обыск.

Губернатора Пензенской области задержали по делу о взяточничестве. В отношении Белозерцева, а также Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц заведены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

В ближaйшее время будут предъявлены обвинения, после чего следствие нaпрaвит в суд ходaтaйствa об избрaнии зaдержaнным меры пресечения в виде зaключения под стрaжу.