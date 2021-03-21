Сборная России по сноуборду выиграла общий зачет Кубка мира в параллельном слаломе

Первая сборная России по сноуборду в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной во время заключительного этапа соревнований в немецком Берхтесгадене одержала победу над командой Швейцарии в главном финале.

Российские сноубордисты выиграли общий зачет Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе. В общем зачете первая сборная России набрала 160 очков и заняла итоговое первое место, опередив на 10 баллов первую сборную Австрии. Та, в свою очередь, в малом финале проиграла четвертой команде Германии.