Сборная России по сноуборду выиграла общий зачет Кубка мира в параллельном слаломе
Российские спортсмены победили в командных соревнованиях в параллельном слаломе, проходивших в Германии.
© Фото: Milos Vujinovic, Keystone Press Agency, Globallookpress
Первая сборная России по сноуборду в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной во время заключительного этапа соревнований в немецком Берхтесгадене одержала победу над командой Швейцарии в главном финале.
Российские сноубордисты выиграли общий зачет Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе. В общем зачете первая сборная России набрала 160 очков и заняла итоговое первое место, опередив на 10 баллов первую сборную Австрии. Та, в свою очередь, в малом финале проиграла четвертой команде Германии.