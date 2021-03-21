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Исполняющего обязанности задержанного губернатора Пензенской области назначат в ближайшее время

Алена Миронова
11:59 21.03.2021
По предположению пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дины Черемушкиной, им может стать председатель правительства.
Исполняющего обязанности задержанного губернатора Пензенской области назначат в ближайшее время
© Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости
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Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина поделилась со «Звездой» своим предположением касательно того, кто может стать исполняющим обязанности задержанного губернатора.

«Как только станет известно имя, как только решение будет принято, подписан соответствующий документ, я сразу об этом сообщу »‎, - заявила Черемушкина.

Пресс-секретарь предположила, что исполняющим обязанности может стать председатель правительства, добавив, что сразу и оперативно сообщит о принятом решении. 

Ранее появилась информация о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве.

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