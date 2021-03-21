В стране и мире В РФ утвердили концепцию профилактики правонарушений подростков Светлана Головина Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации. © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press Читайте нас на: Правительство России утвердило концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2025 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на интернет-портале правовой информации. В документе представлена система взглядов, принципов и приоритетов для работы с детьми и подростками, совершающими правонарушения. «Особого внимания требуют такие антиобщественные действия как запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, но и жертвами такого поведения», - говорится в документе. Помимо этого, на период до 2025 года кабмин утвердил план мероприятий по реализации новой концепции. По последним данным, на территории России в январе этого года численность детей, не достигших 18 лет, составляла порядка 30,37 миллиона человек. Согласно статистике, участниками преступлений в 2019 году оказались 37,9 тысячи несовершеннолетних, в 2018 году - 40,8. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика