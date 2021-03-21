Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РФ утвердили концепцию профилактики правонарушений подростков

Светлана Головина
01:08 21.03.2021
Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.
В РФ утвердили концепцию профилактики правонарушений подростков
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Читайте нас на:

Правительство России утвердило концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2025 года. Соответствующее распоряжение было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе представлена система взглядов, принципов и приоритетов для работы с детьми и подростками, совершающими правонарушения.

«Особого внимания требуют такие антиобщественные действия как запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, но и жертвами такого поведения», - говорится в документе.

Помимо этого, на период до 2025 года кабмин утвердил план мероприятий по реализации новой концепции.

По последним данным, на территории России в январе этого года численность детей, не достигших 18 лет, составляла порядка 30,37 миллиона человек. Согласно статистике, участниками преступлений в 2019 году оказались 37,9 тысячи несовершеннолетних, в 2018 году - 40,8.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:34 Спорт
Россиянин Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по боксу
22:58 В стране и мире
Байден признался, что Харрис умнее его
21:44 В стране и мире
Видео
В Киеве радикалы забросали петардами офис президента: видео
20:04 В стране и мире
Силы Черноморского флота следят за эсминцем США «Томас Хаднер» в акватории Черного моря
19:46 В стране и мире
Пуск ракеты «Союз» перенесен из-за неисправности на 22 марта
Популярное
Популярное
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Археолог рассказал о необычной находке в захоронении чиновника XIX века в Красноярске
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
Диетолог рассказала, почему и справедливо ли люди боятся картошки
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.