Во время соревнований по рукопашному бою в Южно-Сахалинске подрались судья и спортсмен

Соревнования по рукопашному бою памяти Героя России С.В.Ромашина, которые проходили накануне в Южно-Сахалинске, вызвали бурю эмоций в соцсетях и у зрителей, однако поводом для них послужили вовсе не спортивные достижения участников.

Подробностями ситуации на своей странице в Instagram поделился депутат Гордумы из Южно-Сахалинска Владислав Глухов. Как рассказал парламентарий, во время поединка двух спортсменов весовой категории более 90 кг участник соревнований из Холмска после отставания по баллам стал проявлять недовольство по отношению к судейству в устной грубой форме.

«Согласно правил соревнований, рефери сделал ему замечание, что еще больше разозлило спортсмена и тот в грубой форме, предложил "пойти судье куда-подальше". В свою очередь судья, также проявив некорректное поведение, оттолкнул спортсмена в спину за оскорбление. Затем на ковер выбежал еще один спортсмен из Холмска и начал агрессивно себя вести, пытаясь ударить судью», - написал депутат.

После того, как началась потасовка между рефери и спортсменом их Холмска, Владислав Глухов встал из-за судейского стола и оттащил от потасовки того, кто выбежал поддержать нахамившего судье спортсмена. После этого зрители, судьи и спортсмены угомонили как самого рефери, так и вышедшего из себя участника.

Будучи руководителем мероприятия, Владислав Глухов принял решение о дисквалификации оскорбившего спортсмена судью, а также отстранении самого рефери от дальнейшего судейства. Как сообщил депутат, участники инцидента затем принесли публичные извинения, но решение об их дисквалификации осталось неизменным.