Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 5 раз за сутки

За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе. Накануне в субботу в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз. Количество примененных ими боеприпасов составило 54 единицы», - сообщил представитель самопровозглашенной республики ДНР.

С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет на ведение огня и размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однако и посл соглашений о перемирии со стороны ВСУ продолжаются перестрелки.