Россиянин Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по боксу

Российский спортсмен Артур Бетербиев одержал победу над немецким боксером Адамом Дайнесом в 12-раундовом бою в Москве. Поединок окончился техническим нокаутом в 10 раунде.

Таким образом россиянин подтвердил два своих титула чемпиона мира: по версии Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации. Эта встреча стала первым боем Бетербиева на территории России.

С учетом последнего поединка на счету 36-летнего спортсмена теперь 16 побед, все из которых были одержаны нокаутом, и ноль поражений.