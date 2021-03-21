Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шведские компании хотят производить «Спутник V»

Светлана Головина
00:25 21.03.2021
На данный момент мощности не рассчитаны на масштабное производство, однако у страны есть возможность выпускать определенные объемы вакцины.
Шведские компании хотят производить «Спутник V»
© Фото: Abed Alrahman Alkahlout Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Шведские компании заявили, что заинтересованы в производстве российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Незадолго до этого правительство страны поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность реализации этого процесса.

«Присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас есть возможность выпускать определенные объемы вакцины», - заявил начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем.

По его словам, речь не идет о строительстве большого завода, так как Швеция могла бы попробовать запустить производство, опираясь на имеющиеся возможности.

В то же время, профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими отметил, что сейчас нужно использовать все существующие от COVID-19 вакцины. Однако, если «Спутник V» будет производиться в Европе, это позволит упростить контроль качества лекарства и сделает процесс более прозрачным, пишет газета Svenska Dagbladet.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:34 Спорт
Россиянин Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по боксу
22:58 В стране и мире
Байден признался, что Харрис умнее его
21:44 В стране и мире
Видео
В Киеве радикалы забросали петардами офис президента: видео
20:04 В стране и мире
Силы Черноморского флота следят за эсминцем США «Томас Хаднер» в акватории Черного моря
19:46 В стране и мире
Пуск ракеты «Союз» перенесен из-за неисправности на 22 марта
Популярное
Популярное
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Археолог рассказал о необычной находке в захоронении чиновника XIX века в Красноярске
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
Диетолог рассказала, почему и справедливо ли люди боятся картошки
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.