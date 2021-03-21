Шведские компании хотят производить «Спутник V»

Шведские компании заявили, что заинтересованы в производстве российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Незадолго до этого правительство страны поручило Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность реализации этого процесса.

«Присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас есть возможность выпускать определенные объемы вакцины», - заявил начальник отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем.

По его словам, речь не идет о строительстве большого завода, так как Швеция могла бы попробовать запустить производство, опираясь на имеющиеся возможности.

В то же время, профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими отметил, что сейчас нужно использовать все существующие от COVID-19 вакцины. Однако, если «Спутник V» будет производиться в Европе, это позволит упростить контроль качества лекарства и сделает процесс более прозрачным, пишет газета Svenska Dagbladet.