Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ по итогам матчей пятницы. Как сообщается на сайте лиги, «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1, благодаря дублю российского хоккеиста.

Российский форвард отличился уже в пятой игре подряд. Второй звездой дня стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти, который забросил две шайбы в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

Третьей звездой назван нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, который принес команде победу над «Монреаль Канадиенс», забив гол в овертайме (3:2).