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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Валентина Пескова
09:49 20.03.2021
Российский форвард отличился в пятой игре подряд, оформив дубль и принеся победу «Вашингтону» над «Нью-Йорк Рейнджерс».
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
© Фото: Chris WilliamsIcon, Sportswire, Globallookpress
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ по итогам матчей пятницы. Как сообщается на сайте лиги, «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1, благодаря дублю российского хоккеиста.  

Российский форвард отличился уже в пятой игре подряд. Второй звездой дня стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти, который забросил две шайбы в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

Третьей звездой назван нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, который принес команде победу над «Монреаль Канадиенс», забив гол в овертайме (3:2).

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