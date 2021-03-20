Считавшийся погибшим после цунами 2004 года полицейский в Индонезии найден в психиатрической больнице

Полицейский Абрип Асеп из Индонезии считался погибшим во время одного из крупнейших цунами 2004 года, которое вызвало мощное землетрясение в Индийском океане. Тогда еще совсем молодой человек, находился на дежурстве, когда случился первый подземный толчок в индонезийской провинции Ачех.

Родственники Абрипа не поверили своим глазам, когда случайно увидели его фотографию в одной из групп в социальных сетях, где потерявшиеся люди ищут своих родственников. Только спустя 17 лет члены семьи Асепа, благодаря интернету, узнали, что их сын жив и может воссоединиться со своей семьей.

Оказалось, что все это время мужчина находился в психиатрической клинике, пишет The Sun, и пока не совсем ясно, почему его родственники за все это время не были даже проинформированы о его местонахождении.

Личность полицейского подтвердили и его коллеги из полицейского участка, в котором он служил, когда случилась катастрофа.

«Несмотря на то, что он испытывает определенные проблемы из-за психиатрического недуга, который произошел с ним вследствие сильнейшего нервного срыва и шока, которые были вызваны катастрофой в Малайзии, его семья очень счастлива, что он найден живым», - рассказал начальник полиции региона Ачех.

Землетрясение 2004 года в Индийском океане входит в тройку самых сильнейших за всю историю. Его разрушительная сила, под подсчетам экспертов, была в 1500 раз мощнее, чем взрыв бомбы, сброшенной США на японский город Хиросима 6 августа 1945 года. Поднявшиеся от ударной волны океанские волны достигали 20-30 метров в высоту и, достигая берега, смывали и разрушали все, что попадалось на их пути.