Парад Победы в Улан-Удэ откроет специально отреставрированная к празднику «Катюша»

Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Катюша», которую специально к празднику отреставрировали ремонтники Восточного военного округа.

Военным удалось вдохнуть жизнь в установку, десятки лет простоявшую в роли памятника. Месяцы, проведенные в автопарке, и вот он, исторический момент - первый запуск двигателя. А затем и первый пробный выезд, хоть пока и всего 300 метров по территории части, однако и это уже бесценно для механиков.

Данная «Катюша» - легендарный ЗиЛ-157. На машине полностью восстановили шасси и двигатель. Все запчасти машины - родные. Некоторые детали пришлось везти из других регионов.

Реактивный миномет собирался по оригинальным советским чертежам. 9 мая «Катюша» возглавит механизированную колонну техники вместе с танком Победы Т-34.