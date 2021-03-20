Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Парад Победы в Улан-Удэ откроет специально отреставрированная к празднику «Катюша»

Алена Миронова
09:42 20.03.2021
Девятого мая «Катюша» возглавит механизированную колонну техники вместе с танком Победы Т-34.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Катюша», которую специально к празднику отреставрировали ремонтники Восточного военного округа.

Военным удалось вдохнуть жизнь в установку, десятки лет простоявшую в роли памятника. Месяцы, проведенные в автопарке, и вот он, исторический момент - первый запуск двигателя. А затем и первый пробный выезд, хоть пока и всего 300 метров по территории части, однако и это уже бесценно для механиков.

Данная «Катюша» - легендарный ЗиЛ-157. На машине полностью восстановили шасси и двигатель. Все запчасти машины - родные. Некоторые детали пришлось везти из других регионов.

Реактивный миномет собирался по оригинальным советским чертежам. 9 мая «Катюша» возглавит механизированную колонну техники вместе с танком Победы Т-34.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:45 В стране и мире
Видео
Извержение проснувшегося спустя 6000 лет вулкана в Исландии сняли с высоты
07:35 Спорт
Российский гроссмейстер Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира Карлсена в полуфинале Magnus Carlsen Invitational
05:17 В стране и мире
Американцы извинились за заявления правительства в адрес России
05:47 В стране и мире
Видео
В МЧС РФ показали кадры крупного пожара в Сургуте
04:42 В стране и мире
Мощный пожар произошел в Сургуте
Популярное
Популярное
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка»
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.