Пуск ракеты «Союз» с Байконура перенесен на воскресенье

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесли на воскресенье, 21 марта. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Время — 09:07 по московскому времени», - говорится в сообщении в Twitter.

Первоначально пуск должен был быть произведен в субботу, 20 марта, в 09:07:12 по московскому времени. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя вывести на орбиту 38 спутников из 18 государств.