Спилить дверь бензорезом и подняться по наружной лестнице: как проходит конкурс для лучших пожарных России

Протянуть рукав на скорость, струей воды сбить шарик и залезть на пятый этаж - это лишь некоторые элементы полосы препятствий для конкурса «Созвездие мужества». Чтобы стать лучшим пожарным России - нужно быть лучшим во всем. Корреспондент «Звезды» отправился в пожарную часть в Реутове и надел костюм пожарного, чтобы испытать все сложности этой нелегкой профессии на себе.

Полоса препятствий - это своеобразный тренажер, на котором отрабатывается движение пожарного где-то на разборе завалов, если нужно разломать проход, заваленный горящими досками. Не совсем простая, но абсолютно настоящая пожарная кросс-фит тренировка.

На этапе кантования покрышки можно надорвать себе спину, если делать это без подготовки. Следующий этап - вскрытие железной двери. Для этого нужно завести бензорез, который газует, как настоящий мотоцикл, и попытаться аккуратно спилить замок. А после того, как дверь вскрыта - нужно проявить снайперские навыки и струей поразить шарик. При этом отдача от шланга в этот момент такая, будто стреляешь из ружья.

На следующем препятствии создана имитация замкнутого пространства, где находится пострадавший. Его нужно успеть вытащить на свежий воздух, чтобы человек не задохнулся.

Последний «бастион», который нужно преодолеть - «романтический» с виду элемент, который часто показывают по телевидению и в кино: подъем на высоту третьего этажа по наружной лестнице. Залезть на такую высоту в окно по лестнице - это совсем не то же самое, что работать, сидя работать в офисе за компьютером. Тут без должной физической подготовки и регулярных тренировок - никак не обойтись. А значит, что идти в пожарные могут только по-настоящему мужественные мужчины.

На полосе препятствий сымитированы все ситуации, которые могут произойти при самых сложных возгораниях. И каждый сотрудник должен пройти ее максимально профессионально, чтобы никого не подвести в самый ответственный момент, когда люди будут ждать от спасателей помощи.