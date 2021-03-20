Извержение проснувшегося спустя 6000 лет вулкана в Исландии сняли с высоты

В Интернете появились кадры проснувшегося вулкана Фаградалсфьяль в Исландии на полуострове Рейкьянес. Это первое вулканическое извержение в регионе за примерно 800 лет.

На видео можно увидеть активные потоки раскаленной лавы. Как уточняют эксперты, за последние 6000 лет это первый случай активности вулкана Фаградалсфьяль.

Отмечается, что активность вулкана не несет угрозы близлежащим населенным пунктам. Однако для авиации введен «красный код» опасности.