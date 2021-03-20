В стране и мире В Мексике боевики убили 13 полицейских, попавших в засаду Алена Миронова Колонна сотрудников полиции патрулировала улицы для борьбы с преступными группировками. © Фото: Mariana Bae Eyepix Group Globallookpress Читайте нас на: В Мексике вооруженные боевики убили 13 попавших в засаду сотрудников полиции в районе Льяно-Гранде. Колонна полицейских патрулировала улицы для борьбы с преступными группировками, которые действуют в этом районе. «Это нападение — оскорбление мексиканского государства. Мы ответим всей силой и поддержкой закона», — передает NY Post слова министра безопасности Родриго Мартинес-Селиса. Он назвал эту агрессию нападением на мексиканское правительство. Достоверной информации касательно того, к какой банде или картелю могли принадлежать боевики, на данный момент нет. Некоторые из них действуют в районе Коатепек-Харинас, где и произошло нападение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика