В Мексике боевики убили 13 полицейских, попавших в засаду
Колонна сотрудников полиции патрулировала улицы для борьбы с преступными группировками.
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В Мексике вооруженные боевики убили 13 попавших в засаду сотрудников полиции в районе Льяно-Гранде.
Колонна полицейских патрулировала улицы для борьбы с преступными группировками, которые действуют в этом районе.
«Это нападение — оскорбление мексиканского государства. Мы ответим всей силой и поддержкой закона», — передает NY Post слова министра безопасности Родриго Мартинес-Селиса.
Он назвал эту агрессию нападением на мексиканское правительство.
Достоверной информации касательно того, к какой банде или картелю могли принадлежать боевики, на данный момент нет. Некоторые из них действуют в районе Коатепек-Харинас, где и произошло нападение.