В Хабаровске прививки от COVID-19 сделали женам военнослужащих ВВО

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске провели вакцинирование от коронавирусной инфекции членам семей военнослужащих, участвующих в предстоящих мероприятиях по празднованию Дня Победы 9 мая.

Медицинские пункты посетили жены военных, некоторые из которых брали с собою детей, чтобы не оставлять ребят одних дома. Ранее прививки от COVID-19 сделали медицинскому персоналу воинских частей, военнослужащим, входящим в состав парадных расчетов, а также летчикам - участникам демонстрационного пролета авиации 9 мая. Кроме того, началась вакцинация гражданского персонала Министерства обороны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Вакцинация проводится с помощью препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В соединения и воинские части военного округа ампулы с медикаментом доставляются в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Медицинский персонал, который проводит вакцинацию, обязательно опрашивает вакцинируемых о состоянии их здоровья.