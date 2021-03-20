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В Хабаровске прививки от COVID-19 сделали женам военнослужащих ВВО

Валентина Пескова
06:29 20.03.2021
Прививки от коронавируса сделали членам семей тех военнослужащих, которые будут принимать участие в Параде Победы 9 мая.   
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске провели вакцинирование от коронавирусной инфекции членам семей военнослужащих, участвующих в предстоящих мероприятиях по празднованию Дня Победы 9 мая.

Медицинские пункты посетили жены военных, некоторые из которых брали  с собою детей, чтобы не оставлять ребят одних дома. Ранее прививки от COVID-19 сделали медицинскому персоналу воинских частей, военнослужащим, входящим в состав парадных расчетов, а также летчикам - участникам  демонстрационного пролета авиации 9 мая. Кроме того, началась вакцинация гражданского персонала Министерства обороны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Вакцинация проводится с помощью препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В соединения и воинские части военного округа ампулы с медикаментом доставляются в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Медицинский персонал, который проводит вакцинацию, обязательно опрашивает вакцинируемых о состоянии их здоровья.

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