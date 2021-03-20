Эксперт раскрыл, как использовать телефон без подзарядки несколько дней

Смартфон проработает гораздо дольше, если отключить все ненужные функции и не тратить силы аккумулятора на ненужные задачи. Об этом заявил заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Так, например, в первую очередь энергия растрачивается на слишком высокую яркость экрана.

«Чтобы уменьшить расход аккумулятора разумно перенастроить яркость экрана приблизительно на 30% и включить автонастройку, которая позволит не потерять функциональность устройства, а на ярком солнце можно всегда увеличить яркость экрана вручную»‎, - передает агентство «Прайм» слова эксперта.

Назаренко также призывает отказаться от некоторых автообновлений и всплывающих окон push-приложений.

«Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки»‎, - отметил эксперт.

Однако и с ними не все так просто. Назаренко обратил внимание на то, что некоторые из них могут давать дополнительный эффект, но только лишь в том случае, если выполнена значительная часть рекомендаций, упомянутых выше.