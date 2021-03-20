В Гидрометцентре назвали сроки таяния снега в Москве
По предварительным данным, процесс начнется в третьей декаде марта и завершится к концу первой декады апреля.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве должен сойти к концу первой декады апреля.
По словам специалиста, начнется процесс в третьей декаде марта, но возможно и позже.
«Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Сойдет снег примерно к концу первой декады», - рассказал Вильфанд ТАСС.
Ранее стало известно, что из-за глобального потепления в ближайшие 10-20 лет москвичей ждут серьезные климатические изменения.