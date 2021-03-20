В стране и мире В Гидрометцентре назвали сроки таяния снега в Москве Светлана Головина По предварительным данным, процесс начнется в третьей декаде марта и завершится к концу первой декады апреля. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег в Москве должен сойти к концу первой декады апреля. По словам специалиста, начнется процесс в третьей декаде марта, но возможно и позже. «Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Сойдет снег примерно к концу первой декады», - рассказал Вильфанд ТАСС. Ранее стало известно, что из-за глобального потепления в ближайшие 10-20 лет москвичей ждут серьезные климатические изменения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика