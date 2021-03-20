Американцы извинились за заявления правительства в адрес России

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что дипмиссия получила письма от американских граждан с извинениями за заявления властей в адрес России. Об этом говорится в Facebook-аккаунте посольства.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США», - сказал Антонов.

По его словам, подобное действие говорит о том, что «потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился». Посол подчеркнул, что тронут позицией граждан США, «понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия».

«Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», - акцентировал Антонов.

Ранее Байден в интервью ABC News заявил, что Россия «заплатит цену» за якобы вмешательство в американские выборы.