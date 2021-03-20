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Легендарную «Катюшу» готовят к параду Победы в Улан-Удэ

Анна Берестовая
05:00 20.03.2021
Сейчас «Катюша» еще не приобрела свой первозданный вид.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе технического подразделения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, состоялся первый выезд бесствольной системы полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны.

После полного восстановления планируется, что РСЗО БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в параде Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком Т-34, который также был восстановлен силами военных мастеров год назад, к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Машина на базе ЗИЛ-157 своим ходом смогла проехать по территории военно-технической базы и за ее пределами, проехав около 300 метров. Военнослужащие военной технической базы осуществляют ремонтно-восстановительные работы на раритетной машине. Сейчас «Катюша» еще не приобрела свой первозданный вид, задача полностью восстановить машину, которая долгое время стояла на постаменте как памятник продолжатся.

На сегодняшний день завершились работы по восстановлению шасси, тормозной системы, топливных баков и рулевого управления. Двигатель, колеса установлены на штатное место, осуществлены первые пуски двигателя для проверки его работоспособности в различных условиях, нагрузках.

Также завершены работы по покраске отдельных деталей кузова, ремонту коробки передач, после чего она была установлена на штатное место. Обслужены колеса, пусковая система и трансмиссия. Завершена реставрация самой главной части РСЗО БМ-13 – пусковой установки.

Для военнослужащих ремонтного батальона это первый опыт работ по восстановлению техники времен ВОВ. Основная проблема, которая затрудняла и затягивала процесс восстановления, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России.

Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменен на точную копию. После долгих поисков, двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту. Все работы проходили и проходят с учетом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документацией.

Напомним, что до этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны, на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и передана военным ремонтникам для проведения восстановительных работ.

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