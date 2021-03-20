Борьба с паводками: инженеры ЦВО проведут подрыв льда на трех реках Челябинской области

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа проведут подрыв льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Решение принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

Работы будут проводиться в Варненском, Ашинском и Брединском районах Челябинской области с 22 по 26 марта.

Для проведения работ будет привлечено порядка 20 военнослужащих и четыре единицы техники.

Ранее саперы ЦВО осуществили подрыв льда на реке Уршак в Башкортостане для ликвидации ледяных заторов, защиты мостов и гидротехнических сооружений перед весенним паводком. Подрывная команда провела разведку реки на наиболее затороопасных участках и взрывным способом очистила три участка реки, протяженностью около 1,5 тысяч метров.

В ЦВО для борьбы с паводками уже подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все укомплектованы военными по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.