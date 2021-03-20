Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Борьба с паводками: инженеры ЦВО проведут подрыв льда на трех реках Челябинской области

Светлана Головина
05:00 20.03.2021
Работы будут проводиться в Варненском, Ашинском и Брединском районах с 22 по 26 марта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа проведут подрыв льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Решение принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

Работы будут проводиться в Варненском, Ашинском и Брединском районах Челябинской области с 22 по 26 марта.

Для проведения работ будет привлечено порядка 20 военнослужащих и четыре единицы техники.

Ранее саперы ЦВО осуществили подрыв льда на реке Уршак в Башкортостане для ликвидации ледяных заторов, защиты мостов и гидротехнических сооружений перед весенним паводком. Подрывная команда провела разведку реки на наиболее затороопасных участках и взрывным способом очистила три участка реки, протяженностью около 1,5 тысяч метров.

В ЦВО для борьбы с паводками уже подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все укомплектованы военными по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:17 В стране и мире
Американцы извинились за заявления правительства в адрес России
04:42 В стране и мире
Огонь на площади 6600 «квадратов»: мощный пожар произошел в Сургуте
02:06 В стране и мире
Иностранцы больше не смогут владеть землей в Крыму
01:07 В стране и мире
Причуды памяти: почему не стоит забывать про ручку и бумагу в цифровой век
22:01 В стране и мире
Захарова иронично высказалась о падении Байдена на трапе самолета
Популярное
Популярное
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка»
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.