При содействии российских миротворцев началось проведение сельскохозяйственных работ в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приступили к обеспечению безопасности проведения сельскохозяйственных работ при подготовке к новому аграрному сезону. Фермеры приступили к работе на угодьях, находящихся у линии разграничения в Нагорном Карабахе.

«В результате достигнутых трехсторонних договоренностей линия разграничения сторон зачастую проходит по сельскохозяйственным угодьям. На одном из таких виноградников мы сейчас находимся, где до линии разграничения не более 20 метров. Сейчас здесь проходят весенние работы по подготовке к сезону. Российские миротворцы обеспечивают согласование и проведение таких работ. Обстановка в зоне проведения работ спокойная, взаимопонимание между сторонами достигнуто», - заявил официальный представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин.

Виноградари региона получили возможность приступить к проведению необходимых работ на плантациях впервые с момента наступления теплого времени года. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.