Универсальный продукт: в Алеппо фабрика по изготовлению ниток наращивает производство

В сирийском Алеппо фабрика по производству ниток стала одним из уникальных предприятий страны, поскольку для изготовления используется мусор, в частности, пластиковые бутылки. Все составляющие сначала проходят через паровой котел, а затем химический процесс превращает пластиковую массу в гранулы - сырье для производства огромного количества продуктов, например, полиэстер.



В частности, на предприятии изготавливается полиэстер, из которого получается универсальная и практичная ткань. Для Сирии, где ощущается нехватка практически во всем, такой недорогой материал просто необходим.

По словам производителей, такую ткань легко стирать - материал быстро высыхает, не теряет своей формы и размера. Важно строго соблюдать технологический процесс изготовления самой нити. На предприятии для этого есть специальный отдел.

«Я слежу за качеством нитки и за работой всего этого оборудования. Все должно тут работать как часы без малейшего сбоя», - рассказал технолог Ибрагим Эль Хадж.

Сегодня универсальной и прочной нитью предприятие может обеспечить большинство ткацких фабрик на всей территории Алеппо. У руководства уже есть планы продолжать расширять производство, поскольку сырье настолько востребовано, что уже продумывают планы поставок на экспорт.

«Мы ждем, когда откроют линию поставок между Тартусом и Новороссийском, чтобы отправить товар. Сейчас у нас все закрыто из-за Америки - товар нельзя отправить зарубеж», - отметил директор фабрики Халид Хамуй.

На производство волокон сейчас идет почти 70% всего переработанного в Сирии пластика. Кроме того, переработка такого рода отходов сейчас активно поддерживается правительством страны.